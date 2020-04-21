【油價暴跌】航空燃油需求銳減　中國上月油產品產出逾5年最少

新冠肺炎疫情在全球大流行，蒸發原油需求，成為原油價格崩盤的原因之一。標普全球普氏 （S&P Global Platts） 表示，最大石油進口國----中國3月份油產品產出按年急跌12.5%至3385萬噸，為2014年10月以來單月產量最少。

中國國家統計局周二公布，上月6大油產品液化石油氣、石腦油、汽油、煤油，柴油和燃油平均產量下跌了12.5%至3385萬噸，是2014年10月以來最少單月產出。6大油產品的總產量佔原油總產量的67.6%，低於去年同期的72.2%。

航空燃油產量急跌

標普全球普氏預測，首季中國總原油需求按年跌12%，第二季需求料續跌7.2%。全年計，中國原油需求料跌2%至每日1441萬桶。

各類油產品中，航空燃油產量跌幅最大，同比大降31.9%至288萬噸，跌幅創歷史新高，主要因為疫情令旅遊需求銳減。根據VeriFlight數據，4月份國內和國際每日航班平均為5548班， 是1月份的三分之一，但略高於2月份的5303班

分析估計，中國煉油廠將在4月份繼續將航空燃料的產量降至最低，原因是航空業的需求仍然疲軟，而且其庫存較高。

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編輯：吳敏芳