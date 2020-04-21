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冠軍分析師張憶東：油價負40美元美國扮大佬爭定價權

環球政經 18:20 2020/04/21

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隔晚油價崩跌，紐約期油更創紀錄跌至負值，興業證券經濟與金融研究院副院長、全球首席策略分析師張憶東表示，看油價，可從3個維度看：一、從疫情所引發全球需求，很明顯是負面變量，IMF對全球GDP的預測正在不斷的下調，現在IMF下調2020年中國GDP1.2，其他國家如歐美都是負增長，油價在低位徘徊，是符合目前經濟衰退預期，宏觀前景。

二、技術維度，這次明顯打了一個「閃擊戰」，中國是「油老虎」，4月仍然買很多油。進入交割期，因為經濟很差，沒有這需求，關鍵是沒有儲油的設備，油儲存要額外支出。

三、是大國在博弈，是美國、OPEC及俄羅斯的博弈，是亮劍來教訓或提醒俄羅斯，美國仍是老大，仍可以左右市場，我可以打到負40美元，讓你們一毛錢都拿不掉，可以左右油價定價，不要以為聯合起來就對頁岩油市場有影響。另外，她只是敲打，只在最後一天突襲，就像末日輪一樣，若一直負數，中國會佔便宜，是定價權的宣示。

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撰文 : 柯慧琳

經濟衰退 張憶東 美國 石油輸出國組織 紐約期油

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