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【金正恩病危】北韓金氏倘倒下 將淪東漢或東德？（訂戶專享）

環球政治 18:14 2020/04/21

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北韓領袖金正恩突然傳出接受心臟手術後病危，相關傳聞滿天飛，包括金正恩經已腦死亡。倘若他病逝，延續3代的金氏體制恐怕就此劃上句號，北韓以至東北亞勢必迎來翻天巨變。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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