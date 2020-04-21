【金正恩病危】北韓金氏倘倒下 將淪東漢或東德？（訂戶專享） 環球政治 18:14 2020/04/21 分享： 北韓領袖金正恩突然傳出接受心臟手術後病危，相關傳聞滿天飛，包括金正恩經已腦死亡。倘若他病逝，延續3代的金氏體制恐怕就此劃上句號，北韓以至東北亞勢必迎來翻天巨變。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 最新專欄文章 更多 【美國大選2020】拜登點揀副手？ 特朗普「訓斥」次數愈多愈好（訂戶專享） 今日 【美國大選2020】拜登點揀副手？ 特朗普「訓斥」次數愈多愈好（訂戶專享） 【油價大跌】減產協議太遲太少 油價低處未算低？ 2020/04/20 【油價大跌】減產協議太遲太少 油價低處未算低？ 【美國大選2020】美國民主黨初選落幕 贏家豈止拜登（訂戶專享） 2020/04/20 【美國大選2020】美國民主黨初選落幕 贏家豈止拜登（訂戶專享） 【停世衛撥款】特朗普敲響全球化喪鐘 2020/04/18 【停世衛撥款】特朗普敲響全球化喪鐘 【iPhone SE】新機3大任務 蘋果下半年成敗關鍵（訂戶專享） 2020/04/18 【iPhone SE】新機3大任務 蘋果下半年成敗關鍵（訂戶專享） 政治 金正恩 金與正 北韓 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入