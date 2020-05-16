【金正恩病危】北韓金氏倘倒下 將淪東漢或東德？

北韓領袖金正恩早前突然傳出接受心臟手術後病危，相關傳聞滿天飛，包括金正恩經已腦死亡。倘若他病逝，延續3代的金氏體制恐怕就此劃上句號，北韓以至東北亞勢必迎來翻天巨變。

最大節日不見影，病逝之說不脛而走

要胞妹或兒子接班，均面對重大難度

金氏皇朝失勢，北韓勢淪東漢或東德

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美國有線新聞網絡（CNN）當時引述消息指，金正恩4月接受心血管手術，之後病危。南韓政府對病危消息審慎，中共中央消息則稱金正恩並非病危。

不過，金正恩在上述手術日子後確實不曾露面，甚至缺席北韓最重要節日的太陽節（即金日成壽辰，4月15日），是他掌權後的首次。情況無疑是惹來更多不同揣測。

外界最關心是，一旦金正恩病逝，北韓統治階層有何變化，即由誰人接班。目前最大討論的人選，莫過於胞妹金與正，以及從未曝光的金正恩兒子。

金與正近年頻密跟隨兄長在國際傳媒前曝光，在跟特朗普會談的美朝峰會伴隨金正恩，今年更開始以自身名義發出公開聲明，包括上月譴責南韓批評北韓實彈軍演，又讚賞美國總統特朗普致函金正恩之舉。

毋庸置疑，金與正已經成為金正恩的最重要代言人，但能否進一步當上接班人，外界普遍質疑。

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原因有二，其一是女性身份所限，北韓素來是父權社會，已故第2代領袖金正日和目前的金正恩，都是金氏男丁。金與正能否打破女性限制，不敢樂觀。

其二是未必有其他重臣撐腰。金正恩當年得以掌權，既是因為獲得父親金正日在生前認證，同時也多得掌握軍事和政治權力的姑丈張成澤關照。

根據現時觀察，不論是金與正抑或金正恩的兒子，似乎也缺乏了這種重臣支持，令接班存在難度。

更不要忘記，金正恩兒子據報現時年僅10歲左右，根本無力接班，頂多只能充當傀儡領袖，實際由身旁重臣治國，就像古時東漢的漢獻帝之流，北韓也將可能變成21世紀的東漢，金氏一族從此淪為政治花瓶。

即使北韓變成東漢，大體對國際社會影響有限，但更壞情況是可能變成新一個東德。

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假若金正恩突然病逝，統治階層又無法迅速定於一尊，找出接班人選或掌權之人，有機會動搖整個管治體制。

一旦觸發北韓人大舉逃亡，成千上萬地湧向南韓，區內混亂在所難免。甚至乎，北韓體制或許從此瓦解，變成東德翻版。

南北韓本是一家，南韓過去曾經憧憬在兩韓重演「推倒柏林圍牆」，讓兄弟之邦重新統一。但事實總是殘酷，雖然北韓人口只有大約南韓的一半，約2500萬左右，但窮人比比皆是，南韓有否能力接收和照顧，存在重大疑問。

更大機會是，屆時南韓社會和經濟一同遭到拖垮，向本已水深火熱的環球經濟和東北亞局勢再多踩一腳，齊齊攬炒。

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