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【油價負數】新加坡零售油價不變 被批定價不透明

環球經濟金融 18:03 2020/04/21

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【油價負數】新加坡零售油價不變 被批定價不透明

國際油價陷入負值，香港車用燃油價格未必能完全跟貼跌幅，新加坡也如是。駕駛人士長年投訴，車用燃油跟隨油價升得快，但跌得慢；甚至在油價跌至負值的時候，零售價格也不為所動。汽車雜誌Torque編輯Jeremy Chua批評，零售油價不透明，消費者多次質疑油企合謀定價。

【油價負數懶人包】寧願貼錢也不要 因為再無地方放

【油價負數】若低殘至明年 美國逾千油企恐破產

根據新加坡消費者協會旗下的燃油價格比較網站「Fuel Kaki」，自3月25日以來，所有品牌的汽油價格（未扣除折扣）維持不變。

  • 92辛烷值汽油：2.05坡元（11.11港元）
  • 95辛烷值汽油：2.09坡元（11.33港元）
  • 98辛烷值汽油：2.43坡元（13.18港元）至2.69坡元（14.59港元）
  • 柴油：1.69坡元（9.16港元）至1.72坡元（9.33港元）。

【新加坡疫情】連續兩日增過千宗 累積破9千宗

當時，紐約原油為20美元，布蘭特原油為26美元。

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【金正恩手術】有指已腦死 北韓不穩 南韓圜曾跌1.6%

按香港消委會周二（19日）價格比較，普通汽油最便宜的是中石化，每公升是13.64港元（扣除折扣後的淨價格）；汽油牌價較進口油價高，特級汽油最便宜也是中石化，為14.53港元；柴油最便宜需9元。

新加坡有議員於3月底問及，零售油價有否反映油價暴跌，並質疑零售油價格滯後。

國會工商和外交事務高級秘書陳有明回應稱，零售汽油價格隨原油價格急跌而下跌，在1月2日至3月9日期間，國際油價從每桶66美元跌至34美元；每升95辛烷值汽油下跌20仙坡元，略有6天的滯後。他強調，原油必須經過精煉和加工，才能製成車用汽油。

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