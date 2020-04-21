【新冠肺炎】Shake Shack被指濫用紓困貸款 CEO︰將退回貸款

▲ Shake Shack決定退回其申請的紓困貨款。

美國政府於4月3日啟動針對小型企業的借貸紓困貸計劃，惟亦有大型連鎖餐廳亦申請了該貨款。連鎖漢堡餐廳Shake Shack（美︰SHAK）行政總裁Randy Garutti表示，將退回公司所獲得的1000萬美元貸款。此前Shake Shack遭外界指摘濫用貸款計劃，剝奪了小型企業申請貸款的機會。

「薪資保障計劃」（Paycheck Protection Program ）主要針對美國小型企業，但員工少於500人的大型餐廳和連鎖酒店也適用，提供高達3490億美元的紓困借貸，以避免引爆破產倒閉潮。但僅兩星期，到了4月16日，貸款申請已經滿額。

計劃幫助小企業度過難關的紓困金迅速見底，有人質疑是大企業濫用紓困計劃所致。輿論壓力下，Shake Shack 最終宣布退還1000萬美元的紓困貸款。

Randy Garutti表示，當初申請貸款意在盡可能保留更多員工。截至17日，Shake Shack已有1000多名員工放無薪假，並關閉了美國17家直營店。他還表示，將計畫賣出最多7500萬美元股票以加強其現金流量。

Shake Shack在香港亦有分店，由美心集團經營。

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