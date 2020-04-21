【零售寒冬】香港零售管理協會：5大最「硬淨」拒減租業主係...？

▲ 香港零售協售協會早前推算，全港於5至8月或將有達6600間店舖結業，9至12月更可能多達8600間。

疫情重創本港零售業，並面臨大規模結業危機。香港零售管理協會早前調查指，減租是最能夠幫助零售商渡過當前難關的措施，而該會最初在3月31日至4月9日作問卷調查，84%的零售商反映當時業主減租程度不足夠，遠遠不能紓緩虧損以維持經營。

過去零售管理協會一直沒有透露哪個業主在租金減免上最「硬淨」，協會發公告指，是次調查特別訪問回覆公司認為最欠缺或最沒有獲得合理租金紓緩的業主或地產商。

首5名上榜的業主或地產商為：

1） 和記黃埔

2） 領展 （00823）

3） 新世界 （00017）

4） 新鴻基 （00016）

5） 華懋集團

事實上，個別業主在近期加碼減租行動，如領展在4月10日公布加碼「商戶同舟計劃」，由2月中公布的8,000萬元，加碼至3億元，紓緩旗下香港商戶因疫情帶來的營運壓力。

協會指，雖然香港的疫情暫時回穩，但全球的疫情尚未受控，前景未明朗。即使待全球疫情過去，零售市況仍需不少於半年時間回復平穏。協會再次呼籲商舖業主實行 （1） 免底租、只按營業額抽成，並至少維持6個月； 或 （2）減租不少於一半 （例如跟隨政府75%的減租幅度），並至少維持6個月。

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