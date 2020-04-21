【5G plan】csl 5G服務＋小米5G手機　月費318元起

▲ csl再宣布推出，5G服務連小米10或小米10 Pro 5G手機月費計劃，月費為318元起。（官方圖片）

本港三家電訊商包括香港電訊、3香港及中國移動香港，已於今月初正式開通5G網絡，並推出不同早鳥5G月費計劃吸客。csl今（21日）再宣布，5G服務連小米10或小米10 Pro 5G手機月費計劃，csl 5G＋小米10或小米10 Pro 5G手機的月費為318元起。並設有Trade-in月費回贈、附送每月30GB額外本地流動數據，以及Club積分等。

csl 5G＋小米10/小米10 Pro 5G手機月費方案中分別有24 個月、36個月合約期，不同方案收費見下圖：

▲ csl 5G＋小米10/小米10 Pro 5G手機月費方案（官方圖片）

有關條款及細則約束，詳情請參考官方網站。

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csl表示，該5G＋小米10 Pro 5G手機計劃當中，更設有小米手機Trade-in月費回贈，可高達1000元；其80GB/ 150GB/ 300GB流動數據計劃下，每月更可有額外本地30GB流動數據。

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責任編輯：張寶燕