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【數碼轉型】H3C推數字大腦計劃2020　夥紫光雲研多雲服務

科技 19:15 2020/04/21

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數碼解決方案供應商新華三（H3C）昨（20日）開始舉行一連6日的網上領航者峰會，並宣布將繼續推動「數字大腦」計劃。

隨著科技愈趨發達，數碼轉型基本已成為企業必修的一課。數碼解決方案供應商新華三（H3C）昨（20日）開始舉行一連6日的網上領航者峰會，並宣布將繼續推動「數字大腦」計劃，夥紫光雲提供公有雲、私有雲、邊緣雲以及多雲服務，協助企業客戶提升業務效率，降低建設及營運成本，加速數碼化轉型。

>>>H3C推新全棧式雲服務解決方案　加快企業創新

>>>【至NET中小企】數碼技術加快融入各業　新華三力推轉型

H3C首席技術官尤學軍表示，2025年前全球企業均會進入「智能化」原生時代，AI及自動化技術將成為重要輔助工具，而雲端平台將與智能融合，是未來企業的主流技術發展方向。該企宣布，去年首次公布數字大腦計劃，推動智慧連雲港、中央廣播電視總台、浙江農信等近兩千個客戶數碼轉型。

而今年舉辦「數字大腦計劃2020」，除了繼續將智能技術全面替換數碼基礎設施、主動安全及外，亦會將業務能力平台升級為雲與智能平台，與剛完成業務改組的紫光雲，整合私有雲、公有雲、人工智能、視頻雲、軟件服務能力，通過統一界面、統一架構、統一數據平台、統一基礎部件和端到端，提供全面服務。

除此之外，H3C亦在會上帶來多項新產品，包括Wi-Fi 6系列的旗艦款新品WA6638i、H3C Workspace融合雲桌面方案、AD-NET智能網絡解決方案等。

>>>H3C推新超融合雲端基礎架構　減管理成本

>>>【全球大流行】思科亞太區總裁：疫情正重塑全球社會經濟

責任編輯：曾曉汶

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