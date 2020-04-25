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【健康煮義】羽衣甘藍沙律專為化療而設（附食譜）

名人薈萃 09:00 2020/04/25

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筆者一向愛吃沙律，不經烹調留住食物最佳營養之餘，花款層出不窮，用甚麼菜蔬也可按個人口味調節，清甜的、帶苦澀的、爽的、軟的，一盆色彩繽紛，看見也胃口大增，製作又毋須廚藝精湛，而最過癮是可自行研製醬汁，單是根據名廚Jamie Oliver油和酸汁3︰1的比例，已可創作出不少味美的醬汁。Oliver更視製作沙律為親子活動，讓小朋友洗菜，做醬汁，愛上健康沙律。

相關文章：【IMoney 健康煮義】Made in HK有機蔬菜（附食譜）


醫生護士時常叮囑筆者少吃沙律，怕處理過程不夠衞生，化療過後抵抗力又差，容易出現肚瀉，但口癮難耐，自己在家中炮製，確保一切材料潔淨便是了。
這次弄的沙律簡單得來不失營養，非常適合化療前後吃，為身體補充流失的養份，預備下一次療程。主角是羽衣甘藍，在歐美非常流行，稱它做「The New Beef」、「The Queen of Greens」，養份媲美得上牛肉的蔬菜，以每卡路里計算，Kale的鐵質比牛肉還多。化療令身體免疫系統減弱，而Kale含有豐富的類胡蘿蔔素和類黃酮抗氧化成分及鐵質，正可幫助身體於化療期間增強免疫力，提升血小板數目，對抗感染，是化療過後的補血之選。

Kale也有豐富鈣質，此類植物性鈣質，更容易被人體吸收，而其纖維也亦有助預防化療造成的便秘。從前在本地超市難以找到Kale，現在不少商店也有出售，大家不妨試試以下食譜。

食譜：

羽衣甘藍沙律 Kale Salad
食譜材料：
‧羽衣甘藍菜120克（約1/4磅）、杏仁碎2湯匙
食譜沙律醬料：
‧原味無糖有機乳酪120克、紅椒粉（Paprika）半茶匙、蜜糖1湯匙、黑椒適量
食譜步驟：
‧Kale難買到有機的，以往找到的多是來自美國，近來在樂富街市和中環街市也找得到，有澳洲和本地的，把菜除去莖部，浸約半小時，徹底清洗乾淨，再瀝乾水份
‧混合乳酪、紅椒粉和蜜糖成沙律汁，有機乳酪跟Kale的味道十分搭配，吃起來格外清新
‧最後灑上杏仁碎即成
‧筆者還會加入其他水果如蘋果、桃駁梨，令沙律更加美味
食譜貼士︰
‧Paprika只是微辣，卻是很好的天然提味劑，且有維他命A和E

本文及食譜節錄於《iMoney Focus》健康煮義

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