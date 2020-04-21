香港永明金融有限公司支援因新型冠狀病毒而生計受影響的家庭

香港永明金融有限公司（「本公司」）今天宣布將會向循道衛理會觀塘社會服務處捐款2.5萬加元（即約13.75萬港元），支持該組織轄下名為「拾落穗者」的食物銀行。早前永明金融集團宣佈捐出100萬加元，支援全球各地社區對抗新型冠狀病毒疫情，此次捐助乃該計劃的一部份，有望為生計因疫情而大受打擊的貧困家庭提供協助。

「拾落穗者」自2005年成立以來，一直為居住在觀塘區的有需要人士免費提供食物及日用品。

循道衛理會觀塘社會服務處總幹事楊綺貞表示：「我們感謝永明金融的慷慨支持，讓我們能夠服務更多有需要的人士。自2020年2月底以來，區內家庭對我們食物銀行服務的需求大增。零售、酒店及餐飲業是疫情下的重災區之一。失業人士往往本身沒有太多積蓄，依賴薪金維持日常生活開支，突然失去收入對他們構成即時影響。」

香港永明金融有限公司行政總裁趙法衡表示：「128年來，我們與香港一起成長，為無數香港人帶來更璀璨、閃亮的人生。縱然面對疫情的巨大挑戰，我們始終與客戶、理財顧問、僱員及社會上的每個人同行。我們會繼續貢獻自己的力量，幫助弱勢社群。只要發揮守望相助的精神，我有信心能夠驅走黑暗，重見光輝。」

本公司於2020年3月及4月捐贈300包食米及6,650支消毒搓手液幫助香港的長者及兒童。

▲ 循道衛理會觀塘社會服務處「拾落穗者」項目的團隊。

(資料由客戶提供)

