【高官地震】許正宇為民建聯中委　已故民政局副局長許曉暉胞弟

▲ 許正宇(圖右)去年加入金發局，圖左為金發局主席李律仁。

港府問責高官地震，金發局行政總監許正宇熱傳接任劉怡翔，出任財務事務庫務局局長。許正宇同屬政務官出身，離開港府曾轉到港交所 （00388） 、新世界發展 （00017） 工作，去年才重金發局回公營機構，許正宇也於去年成為民建聯中常委，在政界漸見活躍。

另一方面，許正宇也是已故民政事務局前副局長許曉暉胞弟。

許正宇畢業於英國牛津大學哲學、政治及經濟系，獲榮譽學士與碩士學位及 INSEAD工商管理碩士學位。

曾任前經濟發展及勞工局助理秘書長

許正宇曾為政務官，擔任前經濟發展及勞工局助理秘書長、駐京辦政務主任等，2006年加入港交所。

金發局去年招聘許正宇時指，許正宇在港交所擔任上市科副總監、 內地事務科高級副總裁，於市場發展科及上市科擔任要職超過12年，為港交所近年一系列重要策略性項目的主要統籌人，其中包括滬港通、深港通等。

為新世界制定大灣區業務策略

許正宇2018年離開交易所，到新世界發展出任策略發展總監，負責制定大灣區業務策略及推動業務生態圈的發展。

許正宇其他公職包括香港城市大學校董、規管強制性公積金中介人程序 覆檢委員會和香港會計師公會紀律小組成員。

政壇方面，據以往報道，許正宇2008年已加入民建聯，但一直漸低調，去年成為民建聯中委，才較為外認識。

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