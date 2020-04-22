【港元強勢】金管局兩日三度接錢　港收市後再注16億元（第五版）

金管局港股收市後再接2億美元買盤，計及今早美國收市後承接3.6億美元買盤，兩日內三度接錢共注資58.9億港元，銀行體系結餘將升至649.74億元。自昨日中午以來，港元滙價長時間觸及7.75的強方兌換水平，為事隔4年再次在強方水平捍衛聯繫滙率，反映資金淨流入香港。

金管局：套息活動及投資買股

金管局總裁余偉文昨午表示，近期港元滙率偏強，主要是由於市場套息活動及股票投資相關的港元需求均有所增加。除了市場對港元的殷切需求外，財政開支增加亦會令港元需求上升。

金管局表示，在強方兌換保證下，金管局從市場買入美元、沽出港元，連同較早前減發的50億港元外滙基金票據，銀行體系總結餘於4月23日將上升至634億港元。

港息較美息高約0.9厘

星展香港財資市場部董事總經理王良享認為，現時1個月期港息較美息高約0.9厘，成驅動港滙近期強勢的主要原因。他分析近期股市已有所反彈，而油價近日急挫亦可能引發債市危機，環球資金缺乏可買資產，促使資金短期內流入較高息資產。另外，港元行聯繫滙率制度，在美元荒的背景下，港元普遍而言兌其他貨幣升值，加上港元即使跌至弱方保證水平所造成的滙兌損失亦有限，均吸引資金泊入港元。

（第二版：新增王良享分析：第三版新增金管局回應；第四版更新凌晨接錢；第五版更新港收市後接錢）

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