【接錢】金管局逾四年首承接港元買盤15.5億元 金管局解釋：套息活動+港股投資活動增（第三版）

▲ 金管局逾4年來首次承接港元買盤

港元觸及7.75的強方兌換水平，觸發金管局出手承接港元買盤，變相向銀行體系注資15.5億元，為事隔4年再次在強方水平捍衛聯繫匯率，反映資金淨流入香港。金管局總裁余偉文表示，近期港元匯率偏強，主要是由於市場套息活動及股票投資相關的港元需求均有所增加。除了市場對港元的殷切需求外，財政開支增加亦會令港元需求上升。

金管局表示，港元在今天香港交易時段觸發了聯繋匯率機制下7.75港元兌1美元的「強方兌換保證」。金管局從市場買入美元、沽出總值15.5億的港元，而銀行體系總結餘將會相應增加此數額。連同今日較早前減發的50億港元外匯基金票據，總結餘於4月23日將上升至606億港元。

金管局去年3月也曾出手接錢，但當時港滙為7.85，金管局出手應對資金淨流出香港影響。

星展香港財資市場部董事總經理王良享認為，現時1個月期港息較美息高約0.9厘，成驅動港匯近期強勢的主要原因。他分析近期股市已有所反彈，而油價近日急挫亦可能引發債市危機，環球資金缺乏可買資產，促使資金短期內流入較高息資產。另外，港元行聯繫匯率，在美元荒的背景下，港元普遍而言兌其他貨幣升值，加上港元即使跌至弱方保證水平所造成的匯兌損失亦有限，均吸引資金泊入港元。

（第二版：新增王良享分析：第三版新增金管局回應）

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