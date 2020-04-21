【油價走勢】全球最大原油貯藏商Royal Vopak：可用容量已幾乎用盡

▲ 此Vopak正加緊完成維修及維護工作，以釋放更加原油庫存空間。

全球最大獨立石油貯存公司Royal Vopak表示，新冠肺炎疫情下，供應過剩情況迅速急升，導致貿易商貯存原油和成品油的空間幾乎用盡。

總部位於鹿特丹的Vopak財務總監Gerard Paulides接受外電訪問時表示，碼頭方面的石油庫存容量幾乎已全部售罄，所有不處於維修中的可用容量已幾盡，而且從環球其他地方的消息，Vopak並非唯一出現庫存幾用乎用盡的公司，因此Vopak正加緊完成維修及維護工作，以釋放更加原油庫存空間。

傳統上每當油價出現正價差（Contango），Vopak便會受惠，因可用較低的現貨油價貯藏原油，然後再留意未來更高價時出售。Vopak稱，相信正價差的影響，會於次季業績反映。

現時Vopak在新加坡、鹿特丹、富吉拉擁有3個原油庫存裝置。

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