  • 26°C
香港時間 : 2020421日 (二) 21:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【油價走勢】全球最大原油貯藏商Royal Vopak：可用容量已幾乎用盡

金融經濟 18:06 2020/04/21

分享：

此Vopak正加緊完成維修及維護工作，以釋放更加原油庫存空間。

全球最大獨立石油貯存公司Royal Vopak表示，新冠肺炎疫情下，供應過剩情況迅速急升，導致貿易商貯存原油和成品油的空間幾乎用盡。

總部位於鹿特丹的Vopak財務總監Gerard Paulides接受外電訪問時表示，碼頭方面的石油庫存容量幾乎已全部售罄，所有不處於維修中的可用容量已幾盡，而且從環球其他地方的消息，Vopak並非唯一出現庫存幾用乎用盡的公司，因此Vopak正加緊完成維修及維護工作，以釋放更加原油庫存空間。

傳統上每當油價出現正價差（Contango），Vopak便會受惠，因可用較低的現貨油價貯藏原油，然後再留意未來更高價時出售。Vopak稱，相信正價差的影響，會於次季業績反映。

現時Vopak在新加坡、鹿特丹、富吉拉擁有3個原油庫存裝置。

相關文章：低油價負油價料持續長時間　一文看清基金券商點評（不斷更新）

相關文章：【油價走勢】拆解石油ETF 3175及3097跌幅大不同　原來關轉倉安排事！

相關文章：期油ETF捕捉油價波動易入手　香港3175、3097有何分別？

 

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」    
一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品    

疫情 貿易 新加坡 肺炎 新冠肺炎 石油 新冠肺炎疫情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【原油ETF】油價曾挫兩成原油ETF 3175破底　「千人操」買盤博撈底反彈
【原油ETF】油價曾挫兩成原油ETF 3175破底　「千人操」買盤博撈底反彈
【油價走勢】拆解原油ETF跌幅大不同　3175全日跌逾7%、3097跌不足2%（第二版）
【油價走勢】拆解原油ETF跌幅大不同　3175全日跌逾7%、3097跌不足2%（第二版）
【油價走勢】油價曾驚現負數　ETF規模過大成元兇？
【油價走勢】油價曾驚現負數　ETF規模過大成元兇？
【原油ETF】紐約期油合約正價差近4成 原油ETF撈底風險高？
【原油ETF】紐約期油合約正價差近4成 原油ETF撈底風險高？
5月期油崩潰收報-37.63美元　夜期收市跌197點（不斷更新）
5月期油崩潰收報-37.63美元　夜期收市跌197點（不斷更新）
【油價走勢】油價低見-40美元　5月期油瘋狂斬倉亦難甩手
【油價走勢】油價低見-40美元　5月期油瘋狂斬倉亦難甩手