港府昨日（20日）宣布徵用位於九龍城的富豪東方酒店作作臨時檢測中心，由本周三（22日）起，提供予需通宵等候新冠肺炎病毒化驗結果的機場抵港人士留宿，引起區內居民極大反對。

相關文章：鄰近富豪東方酒店 曉薈業主劈價14%沽兩房

座落於九龍城賈炳達道33號的單幢式物業、主打細單位的曉薈，剛好位於富豪東方酒店的對面，兩者相隔只有約70米，該盤於昨天即錄得一宗減價成交個案。中原地產翔龍灣分行經理吳子麟表示，曉薈中層A室，實用面積202平方呎，開放式間隔，望開揚山景，業主最初開價468萬元，放盤約半個月，受疫情影響，加上未知是否受富豪東方酒店成為隔離營一事影響，買賣雙方最後協議401.8萬元成交，減幅達14%，折合實用呎價19,891元，成交價更低於現時市場同類放盤約15%。

相關文章：【二手蝕讓潮】大埔洋房連錄蝕讓 單單蝕過百萬

吳子麟指，新買家為同區客，議價後感單位造價吸引，即把握機會上車。據悉，原業主於2013年1月以434萬元買入物業，持貨逾7年，現轉手賬面蝕讓32.2萬元離場。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！