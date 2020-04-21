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鄰近富豪東方酒店　曉薈業主劈價14%沽兩房

股樓投資 17:38 2020/04/21

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港府昨日（20日）宣布徵用位於九龍城的富豪東方酒店作作臨時檢測中心，由本周三（22日）起，提供予需通宵等候新冠肺炎病毒化驗結果的機場抵港人士留宿，引起區內居民極大反對。

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座落於九龍城賈炳達道33號的單幢式物業、主打細單位的曉薈，剛好位於富豪東方酒店的對面，兩者相隔只有約70米，該盤於昨天即錄得一宗減價成交個案。中原地產翔龍灣分行經理吳子麟表示，曉薈中層A室，實用面積202平方呎，開放式間隔，望開揚山景，業主最初開價468萬元，放盤約半個月，受疫情影響，加上未知是否受富豪東方酒店成為隔離營一事影響，買賣雙方最後協議401.8萬元成交，減幅達14%，折合實用呎價19,891元，成交價更低於現時市場同類放盤約15%。

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吳子麟指，新買家為同區客，議價後感單位造價吸引，即把握機會上車。據悉，原業主於2013年1月以434萬元買入物業，持貨逾7年，現轉手賬面蝕讓32.2萬元離場。

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撰文 : 陳詠妍

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