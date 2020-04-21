防沉迷新規　騰訊再遇政策打壓？

騰訊遊戲官方下午公布，正在加速推進防沉迷新規的落實工作，繼《和平精英》等12款遊戲已啟用防沉迷新規後，由3月下旬至今，再有21款遊戲完成落實新規。同時，微信小遊戲和QQ小遊戲也接入了健康系統，未成年保護全面升級。

據內地媒體了解，新規不僅會限制遊戲時長，還會限制每月的充值金額。舉例，若充值達到上限，系統便會作出提示，並且無法充值。新增的21款遊戲，包括《王牌戰士》、《魔力寶貝》、《最強NBA》、《仙劍奇劍傳四》等，截至目前，共有33款騰訊自主運營的產品已啟用新的防沉迷規則，公司計劃在上半年內覆蓋旗下運營的全部移動遊戲。

騰訊近來股價偏強，一度挑戰420元，因市場視騰訊為「宅經濟」的代表，間接得益於新冠疫情，預期在遊戲收入帶動下，第二季業績會更勝首季。如今，騰訊旗下遊戲要全面落實防沉迷新規，或令之前的樂觀情緒稍為冷却。騰訊周二（21日）收報400.6元，下跌2%。

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