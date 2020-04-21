【科技抗疫】思科推四款免費方案　助企業保遙距工作安全

▲ 科技巨企思科（Cisco）今（21日）就宣布，於香港市場提供4款免費的保安解決方案，暫時日期至7月1日為止。（法新社圖片）

新冠肺炎疫情影響，大眾必須在家工作，視像會議程式需求大增，不少視像會議軟件程式背後的漏洞亦往往為人忽略，並讓黑客有機可乘。

科技巨企思科（Cisco）今（21日）就宣布，於香港市場提供4款免費的保安解決方案，暫時日期至7月1日為止。思科大中華區資深副總裁暨大中華區合作夥伴事業部總經理、香港及澳門區總經理林向陽表示，希望客戶及合作夥伴能夠透過科技，將企業安全標準提高，免受疫情影響，保障員工安全及避免企業數據外洩。

▲ 思科大中華區資深副總裁暨大中華區合作夥伴事業部總經理、香港及澳門區總經理林向陽表示，網絡安全往往為人疏忽，希望向客戶免費提供4款保安產品，一方面保障員工安全，另一方面亦能避免企業數據外洩。（受訪者提供圖片）

4款免費的保安解決方案包括Cisco Umbrella，Duo Security，Cisco AnyConnect Secure Mobility Client（VPN）以及端點進階惡意程式防護（AMP）。

Cisco Umbrella可以讓用戶不論是否與網絡連線，都能保護用戶免受惡意網站的攻擊。當偵測到用戶上可疑網站，能立刻屏蔽攔截。Duo Security則能讓企業及機構用戶在存取系統前，預先驗證身份並能透過裝置認證。

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Cisco AnyConnect Secure Mobility Client能讓員工在公司的手提電腦，以至個人流動裝置等任何設備上工作，並提供可視化及安全團隊管理所需的權限，識別正在連接其IT基建系統的使用者及設備。端點進階惡意程式防護（AMP）則可防止惡意程式入侵，甚至在面對更高級別的威脅越過保安防線時偵測、封鎖及修補工作。

免費保安方案中小企受惠

思科香港及澳門系統工程總監朱錦滔就以現時他們遙距工作為例，即使不連上公司的VPN，Cisco Umbrella亦能率先掃描網站的DNS伺服器，確保訪問的網站沒有問題。而當用戶需要連上公司系統時，Cisco Due就能讓用戶通過雙重認證，「用戶在電腦登入公司系統，同時只需要簡單在流動裝置，如電話按下綠色鍵，就可以做到雙重認證，安全又簡便。」當用戶即使能進入公司系統，但如AMP偵測到用戶有異常情況的話，都能攔截該用戶，減低企業數據外洩的風險。

▲ 有調查顯示，81%牽涉資料外洩的安全事故，都與password有關，而僅有27%公司採取multi-factor保護功能，網絡保安仍然是企業的痛點。（受訪者提供圖片）

思科香港中小企商務經理王世豪補充，由於中小企要做到以上的企業安全防護功能，必須花費一定資源及專業的人才。「但Cisco就有Meraki，亦特別適用於中小企業，用戶只需數分鐘就可以安全裝好Meraki，亦不必特別的專業知識都能管理到網絡安全，因為Cisco背後的團隊就會負責管理。」

記者：李彥煒

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