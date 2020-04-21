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【二手蝕讓潮】大埔洋房連錄蝕讓　單單蝕過百萬

股樓投資 17:38 2020/04/21

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新冠肺炎肆虐，樓價持續下跌，就連豪宅價格也受影響，特別是新界洋房。中原地產鍾國基說，大埔淺月灣單號屋，實用面積1,896平方呎，剛以1,888萬元易手，實用呎價9,958元。據了解，原業主於2015年，以2,344萬元購入單位，持貨5年後易手，現帳面蝕456萬元。 

此外，大埔比華利山別墅翠樺道單號屋，實用面積1,606平方呎，原叫價1,780萬元，終以1,690萬元易手，實用呎價10,523元。據了解，原業主於2011年，以1,813萬元購入單位，持貨約9年易手，現帳面蝕123萬元，若連厘印費及代理佣金，估計實蝕逾200萬元。 

相關文章：比華利山別墅劈價沽　九年勁蝕850萬

事實上，最近數月，大埔洋房連錄成交，特別是比華利山別墅。代理說，豪宅買家向來鍾情九龍及港島區，貪其名氣，惟新界豪宅出入市區不便，租金回報率又低，故較難吸引買家，加上，現在內地客近乎絕跡，若要找買家承接，單位只能減價。 

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撰文 : 柳家平

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