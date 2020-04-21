【限聚令】撤銷食肆入座率限制　小店：對大型餐廳才有幫助

▲ 雖政府撤銷食肆入座率最多50%的限制，但對於小店的影響不大。（資料圖片）

限聚令再度延長14日，包括一系列對於食肆的規管。不過，當局認為食肆只要做到有效分隔，已減少食客數目。故政府放寬禁令，撤銷食肆入座率最多50%的限制。不過，對於小店而言，對其影響不大，未有達到「放寬」之意。

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於北角經營「陸拾六」咖啡店的劉先生表示，對於政府延長限聚令亦「心中有數」。雖然是次撤銷食肆維持50%入座率的規定，但他坦言其影響不大。劉解釋，其咖啡店僅得30多個座位，遵守餐檯相距1.5米的規定後，只剩可10多個座位，與入座率不可超於一半的規定相若。他相信對於較大的餐廳而言，放寬有關規定或會有幫助。

資助超過1個月才到手

位於觀塘的天寶廚房同樣早已預料政府會延長禁令，因全球疫情持續未止。負責人吳小姐表示，餐廳地方不多，最多只有20多個座位，故執行相關限制非常困難。現時只能接待10名食客左右，生意額亦大跌5成。她又指，希望政府提供更多資助，同時加快審批。「上一輪的飲食業資助上周才正式到手，已事隔1個多月。」

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記者：葉泳珊

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