  • 27°C
香港時間 : 2020421日 (二) 18:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【限聚令】撤銷食肆入座率限制　小店：對大型餐廳才有幫助

商業 17:17 2020/04/21

分享：

雖政府撤銷食肆入座率最多50%的限制，但對於小店的影響不大。（資料圖片）

限聚令再度延長14日，包括一系列對於食肆的規管。不過，當局認為食肆只要做到有效分隔，已減少食客數目。故政府放寬禁令，撤銷食肆入座率最多50%的限制。不過，對於小店而言，對其影響不大，未有達到「放寬」之意。

【限聚令】「限聚令」延長14日　餐飲業冀逐步放寬人數限制及期限

於北角經營「陸拾六」咖啡店的劉先生表示，對於政府延長限聚令亦「心中有數」。雖然是次撤銷食肆維持50%入座率的規定，但他坦言其影響不大。劉解釋，其咖啡店僅得30多個座位，遵守餐檯相距1.5米的規定後，只剩可10多個座位，與入座率不可超於一半的規定相若。他相信對於較大的餐廳而言，放寬有關規定或會有幫助。

資助超過1個月才到手
位於觀塘的天寶廚房同樣早已預料政府會延長禁令，因全球疫情持續未止。負責人吳小姐表示，餐廳地方不多，最多只有20多個座位，故執行相關限制非常困難。現時只能接待10名食客左右，生意額亦大跌5成。她又指，希望政府提供更多資助，同時加快審批。「上一輪的飲食業資助上周才正式到手，已事隔1個多月。」

【限聚令】酒吧停業近1個月　促政府提供一筆過15萬元資助

【限聚令】停業令延長14日　美容業：剎停復工準備失預算

記者：葉泳珊

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【限聚令】「限聚令」延長14日　餐飲業冀逐步放寬人數限制及期限
今日
【限聚令】「限聚令」延長14日　餐飲業冀逐步放寬人數限制及期限
【限聚令】酒吧停業近1個月　促政府提供一筆過15萬元資助
今日
【限聚令】酒吧停業近1個月　促政府提供一筆過15萬元資助
【限聚令】停業令延長14日　美容業：剎停復工準備失預算
今日
【限聚令】停業令延長14日　美容業：剎停復工準備失預算
【新冠肺炎】航空業受重擊　起碼待2022始恢復
今日
【新冠肺炎】航空業受重擊　起碼待2022始恢復
新冠肺炎 餐廳 疫情 限聚令 小店

上一篇文章

【限聚令】健身室繼續停業14日　10萬元資助僅夠交租

下一篇文章

【限聚令】「限聚令」延長14日　餐飲業冀逐步放寬人數限制及期限
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【防疫抗疫基金】資助建造業中小企1至2萬元　工友7,500元
【防疫抗疫基金】資助建造業中小企1至2萬元　工友7,500元
【口罩供應】實惠出售第二批港產CareHK口罩　即日起可網上登記抽籤（附連結）
【口罩供應】實惠出售第二批港產CareHK口罩　即日起可網上登記抽籤（附連結）
【防疫抗疫基金】 會址資助計劃今日接受申請　可獲10萬元資助（附申請表格）
【防疫抗疫基金】 會址資助計劃今日接受申請　可獲10萬元資助（附申請表格）
【口罩供應】Maskology學童口罩4月23日12時網上發售　每個2.4元起最快5月底發貨
【口罩供應】Maskology學童口罩4月23日12時網上發售　每個2.4元起最快5月底發貨
【限聚令】停業令延長14日　美容業：剎停復工準備失預算
【限聚令】停業令延長14日　美容業：剎停復工準備失預算
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤