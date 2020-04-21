何文田豪宅傲玟連沽5伙高銀袋逾2億 全由港人購入

樓市回暖，發展商趕緊推出新盤餘貨，最近更連錄多宗豪宅成交個案。其中高銀集團旗下何文田傲玟，周一（20日）以招標形式連沽5伙，成功套現2.08億元，平均實用面積呎價約30,000元。

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傲玟剛以招標形式沽出的5伙，單位全部位於物業第2座中低層，均屬實用面積約1,400平方呎的三房大單位，買家全選用即供90天的付款計劃，成交呎價介乎28,039元至31,312元。代理透露，上述5伙全由港人買家購入。藝人陳家樂今年2月也斥資5,045.2萬元購入該盤2座16樓B室，實用面積1,425平方呎，呎價達35,405元。

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集團發言人指，是次成交單位主要為低層單位，與傲玟之前成交單位價格水平相若，售價則反映單位樓層、景觀及建築期與即供成交期差異。他又指，最近市場準買家不斷查詢及預約參觀傲玟示範單位，加上物業預計今年下旬入伙，增加了準買家的購買意欲，預期該盤將會陸續獲得承接。

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位於何文田常盛街17號的傲玟，提供401伙，間隔由1房至5房，另外亦設有8房單位。最特別之處，是該盤只有1伙1房單位，實用面積達1,400平方呎。傲玟的另一個賣點，是去年重金禮聘影帝周潤發為樓盤拍攝廣告，及擔任微電影主角。同時，該盤的住客會所更設有室內泥地網球場作招徠，為本港豪宅盤中罕見。

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