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【限聚令】「限聚令」延長14日　餐飲業冀逐步放寬人數限制及期限

商業 16:58 2020/04/21

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為減低社交接觸，政府早前推出限聚令，並將於周四（23日）屆滿。政府今宣布，限聚令及停業令等措施，將會延長兩周至下月7日。有餐飲業界認為，措施延長將持續影響業者生意，冀政府可逐步放寬「限聚令」的人數限制及期限。

香港餐飲聯業協會會長黃家和認為，「限聚令」不需要一下子延長14日，而是可以7日作計算。他解釋，鑑於近日確診個案明顯回落，認為港府應平衡社會經濟及疫情狀況，坦言日復日延長14日禁令，業者將捱不住。

【延長限聚令】林鄭月娥：延長限聚令及餐飲業規管措施14天

放寬入座率限制 有助小店經營
他估計，受疫情影響，3月份已有約千間食店暫停營業，加上「限聚令」實施後，情況更甚，而整體業界在過去2星期的生意更大減4至6成。在今輪措施之中，港府放寬食肆規管不再限坐一半，不過仍然不得有多於4人同坐一桌，黃認為此舉對於小店有一定幫助。他指，有些小店原本只能容納少於10人 ，限坐一半等同不用做生意，故部份業者寧選擇停業；而現時放寬有關措施，至少小店可繼續營運。

他期望，倘「限聚令」需再度延長，期望政府能視乎疫情發展逐步放寬措施，如將每張枱的限制人數由4人增至6人，相信對業者尤其酒樓帶來一定幫助。

限聚令及餐飲業規管延長　撤銷食肆坐滿不超過五成要求

【限聚令】停業令延長14日　美容業：剎停復工準備失預算

記者:　蘇穎琪

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經濟 疫情 黃家和 餐飲 限聚令 香港

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