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油價跌令二氧化碳供應減少　美國或將面臨汽水啤酒荒

環球政經 17:35 2020/04/21

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新冠疫情衝擊環球經濟活動，航空、旅遊、餐飲業接連受挫，連民眾居家最愛的啤酒、汽水也難以倖免，據路透報導，因疫情期間緊急封城打擊石油需求，繼而影響乙醇生產，導致來自乙醇工廠的二氧化碳供應減少，美國民眾或將因此面臨啤酒和汽水供應短缺。

原來啤酒、汽水等飲料的生產皆需要用二氧化碳讓產品碳酸化，然後才會產生氣泡。二氧化碳是生產乙醇產生的副產品，而乙醇生產又是美國汽油供給鏈的重要一環，近期美國汽油需求因疫情而下跌逾三成，石油期貨更跌至負數，乙醇產量也隨之大減，導致二氧化碳供應出現危機。

美國再生能源協會（Renewable Fuels Association）行政總裁 Geoff Cooper接受路透訪問時稱，當地45間銷售二氧化碳的乙醇工廠中，已有34間暫停或減少生產活動。美國釀酒商協會（Brewers Association）執行長皮斯（Bob Pease）亦表示，由於供給減少，啤酒業的二氧化碳供應商已漲價約25%。他警告稱，一些釀酒商將在兩至三周內開始減產。

除啤酒汽水外，二氧化碳短缺也對肉類供應造成影響，皆因肉類生產商在加工、包裝、保存和運輸過程中都需要使用二氧化碳。目前加州運動飲品廠LifeAID稱，正積極尋求二氧化碳的替代品，丹麥啤酒品牌嘉士伯則表示，公司會設法自行生產二氧化碳，目前尚能自給自足。

相關文章：疫情飲可樂也衝擊 可口可樂供應鏈現裂痕

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撰文 : 國際組

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