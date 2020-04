【無良僱主】932呎豪宅放租以櫥櫃做「工人房」　網民鬧爆：真心坐監好過

香港人居住空間細小,不少家庭如果要請外傭,都要想盡辦法間房給工人姐姐休息,不過原來不是所有僱主都會這樣做,近日港島區一個大單位的招租廣告,竟然指可以預留櫥櫃位置改成「工人房」,大批網民留言鬧爆業主涼薄,更形容工人房猶如「亞洲國際監獄」。

有網民昨(20日)於Facebook群組「Tai Po 大埔」發文,指出有一個實用面積達932呎的放租單位,鄰近銅鑼灣,坐擁維多利亞海景,有3房2廳、2廁間隔,空間感十足,不過就沒有工人房,放租廣告特別標明,租客可將櫥櫃變成私人空間讓外傭睡覺(No helper's room but cabinet storage can be converted to private space for helper to sleep.),以吸引租客。

▲ 廣告中建議租客可將櫥櫃變成私人空間讓外傭睡覺。(網上截圖)

從租盤照片可見廚房裝修簇新,有數個吊櫃,其中一個聲稱可供工人姐姐睡覺的櫥櫃,用上「百葉門」透氣通風,但需要搬動長梯才能爬上去,廚房亦設有一部分體式冷氣機,對正裝有「百葉門」的櫥櫃。

大批網民本來不相信貼文者,認為故事實在太荒謬,指對方是「看圖作文」,惟後來帖文者還貼出招租廣告的連結,證明所言屬實,大批網民討論留言,「真心坐監好過」、「窄過棺材」、「我無千尺(呎)豪宅,但都唔會叫工人姐姐瞓廚櫃咁XX!有錢買大屋,無錢買一張床?」。