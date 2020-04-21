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【無良僱主】932呎豪宅放租以櫥櫃做「工人房」　網民鬧爆：真心坐監好過

環球政經 19:11 2020/04/21

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香港人居住空間細小，不少家庭如果要請外傭，都要想盡辦法間房給工人姐姐休息，不過原來不是所有僱主都會這樣做，近日港島區一個大單位的招租廣告，竟然指可以預留櫥櫃位置改成「工人房」，大批網民留言鬧爆業主涼薄，更形容工人房猶如「亞洲國際監獄」。

有網民昨(20日)於Facebook群組「Tai Po 大埔」發文，指出有一個實用面積達932呎的放租單位，鄰近銅鑼灣，坐擁維多利亞海景，有3房2廳、2廁間隔，空間感十足，不過就沒有工人房，放租廣告特別標明，租客可將櫥櫃變成私人空間讓外傭睡覺(No helper's room but cabinet storage can be converted to private space for helper to sleep.)，以吸引租客。

廣告中建議租客可將櫥櫃變成私人空間讓外傭睡覺。（網上截圖）

從租盤照片可見廚房裝修簇新，有數個吊櫃，其中一個聲稱可供工人姐姐睡覺的櫥櫃，用上「百葉門」透氣通風，但需要搬動長梯才能爬上去，廚房亦設有一部分體式冷氣機，對正裝有「百葉門」的櫥櫃。

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大批網民本來不相信貼文者，認為故事實在太荒謬，指對方是「看圖作文」，惟後來帖文者還貼出招租廣告的連結，證明所言屬實，大批網民討論留言，「真心坐監好過」、「窄過棺材」、「我無千尺(呎)豪宅，但都唔會叫工人姐姐瞓廚櫃咁XX！有錢買大屋，無錢買一張床？」。

 

撰文 : 黎以芳

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