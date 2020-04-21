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Google Chrome爆重大安全漏洞　20億用家或陷攻擊風險

科技 17:30 2020/04/21

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Google上周推出Chrome更新，修補了CVE-2020-6457漏洞。

Google Chrome近年成為大眾常用的瀏覽器，唯過去亦曾引起私隱疑慮問題。近日Google Chrome又再被網絡安全公司發現嚴重漏洞，允許黑客繞過Google Chrome的安全檢查，對用家發動攻擊，而Google亦隨即推出更新以修補漏洞。

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網絡安全公司Sophos表示，Google上周推出Chrome更新，修補了CVE-2020-6457漏洞。該漏洞屬於「嚴重」等級，或嚴重影響全球20億Chome用家。漏洞會允許黑客繞過安全檢查，遙距執行指令並發動攻擊。Google建議所有使用Chrome用戶，盡快手動更新至最新版本。

據Sophos安全研究員Paul Ducklin在Sophos消費者網站NakedSecurity中表示，Chrome是次出現的漏洞，會讓黑客避開所有瀏覽器的例行安全檢查，或用戶確認的對話框，如「使用釋放後記憶體（use after free）」漏洞。而該漏洞主要被發現，存在於Chrome內設的語音識別組件中。

>>>【新冠肺炎】疫情影響企業網絡安全　71%企業表示受威脅

目前Google Chrome已推出最新的「81.0.4044.113」版本，用家若想知道使用的瀏覽器是否最新版本，可點擊瀏覽器右上的「...」圖標 > 選擇「說明」> 點選「關於Google Chrome」，就可檢查Chrome序號是否「81.0.4044.113」。

責任編輯：曾曉汶

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