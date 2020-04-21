低油價負油價料持續長時間　一文看清基金券商點評（不斷更新）

▲ 油價轉倉後，是否真的意味油價能擺脫負油價？

新型冠狀病毒肺炎疫情下，各國經濟停擺，導致原油需求急降，原油市場出現嚴重供過於求情況。國際油價反覆徘徊負數水平，多家基金公司及券商均認為，低油價甚至負油價將持續一段長時間。

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景順Invesco

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，石油輸出國組織與俄羅斯最近達成協議，在5月和6月每日減少近1,000萬桶的石油供應，但這對已跌入恐慌情緒的市場來說沒有太大作用，同時過去數年受惠於新的壓裂技術，美國生產商不斷開採出大量石油，使美國成為能源淨出口國，只要成本較關閉和重啟生產為低，生產者仍將情願承受負油價。

他指，昨天紐約期油出現波動，是技術上出現異常情況，並不能真正反映出商品市場的實況，而且相對於紐約，布蘭特原油合約是更好的全球油價指標。

不過，市場現在也完全意識到儲存空間的限制，由於實物原油因為有儲存空間的限制，導致很難找到買家，因此現正以低價出售，加上新冠肺炎觸發各地封城政策而導致的經濟衰退，原油需求方面或會出現更大型的系統性問題，目前石油和其他增長主導的大宗商品正按這情景準確地定價。

道富State Street

紐約5月期油合約一度驚現負油價，道富環球市場多元資產高級策略師Daniel Gerard認為，除非沙特阿拉伯、俄羅斯和美國達成一項重大協議（似乎極不可能），否則當前的形勢和低油價將持續下去，至少今年內油價會處於非常低的水平。

Daniel Gerard指，美國的石油產量可能剛好填補石油輸出國組織（OPEC）及俄羅斯等產油國減產可能留下的缺口，這正是多年來一直在發生的事情。「隨油組等供應下降，美國的供應取而代之，意味這場庫存危機至少在幾個月內不會消失，意味將繼續看到現貨期貨的反復波動。」

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ING

紐油出現負油價與轉倉有關，基於貯藏原油仍是一個難題，在目前供過於求的環境下，不排除紐油轉倉後，6月期油仍會再次重現負油價的情況。

負油價持續下，市場再關注美國會否進一步減產。監管德州石油生產的美國德州鐵道委員會周二會舉行每周會議，ING預期，當局有可能傾向再度減產，若落實，近日的油價沽壓或能稍為紓緩。

高盛

現時原油貯藏的難度愈來愈高，最快5月首周所有貯藏裝置就會滿載，變相對油價造成重大不利影響，因此即使油價完成轉倉，6月期油沽壓也會非常大。

富瑞

原油價格急跌，源於沙特阿拉伯和OPEC+「嚴重錯誤估算」掀起原油價格戰所帶來的後果，形容在疫情擴散拖累石油需求之情況下，再大打價格戰並不明智（ill-advised）。

不過，原油價格崩盤亦非僅一面倒利淡。富瑞指出，中國是世上最大的石油入口國，故可成最大贏家（biggest winner），並稱以粗略的經驗法則計算，如果GDP中的石油入口成本每減低0.5%，內地產出將提高0.25%。

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