  • 29°C
香港時間 : 2020421日 (二) 17:02
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

低油價負油價料持續長時間　一文看清基金券商點評（不斷更新）

金融經濟 16:50 2020/04/21

分享：

油價轉倉後，是否真的意味油價能擺脫負油價？

新型冠狀病毒肺炎疫情下，各國經濟停擺，導致原油需求急降，原油市場出現嚴重供過於求情況。國際油價反覆徘徊負數水平，多家基金公司及券商均認為，低油價甚至負油價將持續一段長時間。

相關文章：【油價走勢】紐約期油價崩後大幅反彈　惟再轉負數未企穩正數水平

相關文章：【油價走勢】拆解石油ETF 3175及3097跌幅大不同　原來關轉倉安排事！

景順Invesco

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，石油輸出國組織與俄羅斯最近達成協議，在5月和6月每日減少近1,000萬桶的石油供應，但這對已跌入恐慌情緒的市場來說沒有太大作用，同時過去數年受惠於新的壓裂技術，美國生產商不斷開採出大量石油，使美國成為能源淨出口國，只要成本較關閉和重啟生產為低，生產者仍將情願承受負油價。

他指，昨天紐約期油出現波動，是技術上出現異常情況，並不能真正反映出商品市場的實況，而且相對於紐約，布蘭特原油合約是更好的全球油價指標

不過，市場現在也完全意識到儲存空間的限制，由於實物原油因為有儲存空間的限制，導致很難找到買家，因此現正以低價出售，加上新冠肺炎觸發各地封城政策而導致的經濟衰退，原油需求方面或會出現更大型的系統性問題，目前石油和其他增長主導的大宗商品正按這情景準確地定價。

道富State Street

紐約5月期油合約一度驚現負油價，道富環球市場多元資產高級策略師Daniel Gerard認為，除非沙特阿拉伯、俄羅斯和美國達成一項重大協議（似乎極不可能），否則當前的形勢和低油價將持續下去，至少今年內油價會處於非常低的水平

Daniel Gerard指，美國的石油產量可能剛好填補石油輸出國組織（OPEC）及俄羅斯等產油國減產可能留下的缺口，這正是多年來一直在發生的事情。「隨油組等供應下降，美國的供應取而代之，意味這場庫存危機至少在幾個月內不會消失，意味將繼續看到現貨期貨的反復波動。」

相關文章：【油價暴跌】道富：除非美國減產　否則今年油價維持極低水平

ING

紐油出現負油價與轉倉有關，基於貯藏原油仍是一個難題，在目前供過於求的環境下，不排除紐油轉倉後，6月期油仍會再次重現負油價的情況

負油價持續下，市場再關注美國會否進一步減產。監管德州石油生產的美國德州鐵道委員會周二會舉行每周會議，ING預期，當局有可能傾向再度減產，若落實，近日的油價沽壓或能稍為紓緩。

高盛

現時原油貯藏的難度愈來愈高，最快5月首周所有貯藏裝置就會滿載，變相對油價造成重大不利影響，因此即使油價完成轉倉，6月期油沽壓也會非常大。

富瑞

原油價格急跌，源於沙特阿拉伯和OPEC+「嚴重錯誤估算」掀起原油價格戰所帶來的後果，形容在疫情擴散拖累石油需求之情況下，再大打價格戰並不明智（ill-advised）。

不過，原油價格崩盤亦非僅一面倒利淡。富瑞指出，中國是世上最大的石油入口國，故可成最大贏家（biggest winner），並稱以粗略的經驗法則計算，如果GDP中的石油入口成本每減低0.5%，內地產出將提高0.25%。

相關文章：【油價走勢】油價變動為零和遊戲　富瑞：中國或成最大贏家

相關文章：【油價走勢】油價低見-40美元　5月期油瘋狂斬倉亦難甩手

相關文章：香港油價不跌　港府：成品油與原油屬不同產品 走勢不一致

 

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」    
一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品    

香港股票 疫情 經濟衰退 經濟 商品 紐約期油 沙特阿拉伯 俄羅斯 美國 冠狀病毒

上一篇文章

【油價暴跌】沙特等產油國傳提前履行減產協議 紐油續「負油價」

下一篇文章

【油價走勢】油價變動為零和遊戲　富瑞：中國或成最大贏家
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【原油ETF】油價曾挫兩成原油ETF 3175破底　「千人操」買盤博撈底反彈
【原油ETF】油價曾挫兩成原油ETF 3175破底　「千人操」買盤博撈底反彈
【滙豐債仔】新加坡油企興隆炒燶期貨蝕62億元　私下出售抵押產品
【滙豐債仔】新加坡油企興隆炒燶期貨蝕62億元　私下出售抵押產品
【原油ETF】紐約期油合約正價差近4成 原油ETF撈底風險高？
【原油ETF】紐約期油合約正價差近4成 原油ETF撈底風險高？
5月期油崩潰收報-37.63美元　夜期收市跌197點（不斷更新）
5月期油崩潰收報-37.63美元　夜期收市跌197點（不斷更新）
【油價走勢】油價低見-40美元　5月期油瘋狂斬倉亦難甩手
【油價走勢】油價低見-40美元　5月期油瘋狂斬倉亦難甩手
【油價走勢】拆解原油ETF跌幅大不同　3175全日跌逾7%、3097跌不足2%（第二版）
【油價走勢】拆解原油ETF跌幅大不同　3175全日跌逾7%、3097跌不足2%（第二版）