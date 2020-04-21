▲ 【油價負數】若低殘至明年 美國逾千油企恐破產

新冠肺炎疫情打擊原油需求，加上5月紐約期油到期，市場沽壓甚大。國際油價暴跌，陷入史無前例的負值，成美國油企噩夢。6月紐約期油合約在20美元水平爭持，但對油企而言，已經夠恐怖。分析指，如果油價明年底仍然只有10美元水平，美國有1,100油企面臨破產。

【油價負數懶人包】寧願貼錢也不要 因為再無地方放

Rystad Energy頁岩油研究主管阿布拉莫夫（Artem Abramov）表示：

30美元已經夠差，一旦跌至20美元，甚或10美元，完全是個噩夢。

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Rystad Energy研究發現，若油價在明年底仍只有20美元，美國530間油企申請破產；倘只有10美元，超過1,100油企破產，幾乎每間油企都背負巨大債務。

石油輸出國組織（油組）及其盟友（OPEC+）早前達成的減產協議下月才生效，消息指，產油大國沙特阿拉伯在油價跌至負值後，考慮提前在今個月開始減產。

美國總統特朗普（Donald Trump）周一（20日）稱，有信心令油價回復至適當水平。他又指，油價跌至「很多人非常感興趣」的水平，美國將用盡戰略石油儲備，將7500萬桶原油收歸庫存。

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