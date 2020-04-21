【限聚令】酒吧停業近1個月　促政府提供一筆過15萬元資助

▲ 酒吧業協會副主席錢雋永透露，因第二輪支援仍未開始申請，致業界現金流陷入停頓。（資料圖片）

政府今日再延長禁聚令及停業令14日，酒吧亦受禁令影響，同樣繼續停業至5月7日。酒吧業協會對此表示不滿，呼籲政府提供一筆過15萬元資助予業界。

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酒吧業協會副主席錢雋永透露，上周五曾與食物及衞生局副局長徐德義會面，會上政府曾詢問業界對於延長停業令的意見。錢指出，雖理解大家有責任共同抗疫，但停業令導致全港酒吧停工接近一個月。加上第二輪支援仍未開始申請，致業界現金流陷入停頓，不少員工亦放無薪假。他稱，因業界正等待政府公布資助詳情，暫時未有倒閉；但若然資助遲遲未到手，將會面臨危機。

▲ 停業令導致全港酒吧停工接近一個月。（資料圖片）

錢雋永期望政府盡快公布相關資助的申請詳情，讓酒吧可以繼續維持經營。錢認為，「最遲4月底要接受申請，5月資助要到手。」他又特別要求政府推出第三輪抗疫基金，協助酒吧業渡過難關，包括提供一筆過15萬元資助。可讓業界交租，不用裁員。錢雋永稱：「如果酒吧被逼結業，有薪金補貼也沒有意思。」

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記者：葉泳珊

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