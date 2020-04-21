【油價走勢】油價驚現負數 交易員：滿街鮮血　將寫入書册

紐約期油5月合約昨晚紐約交易時段跌至負數的歷史性時刻，不但讓石油投資者不懂反應，即使以買賣期油合約為業的期貨交易員亦大感震撼，在社交平台分享對油市史詩式跌市的分析外，更多是抒發所想所感，甚至將矛頭直指美國總統特朗普。

期貨交易商Peter Brandt在推特（Twitter）發文：

因原油的問題，街上會有多少鮮血? 交易商破產 紐約商品交易所（NYMEX）---未能成功追收孖展 期貨交易商 情況將會很差。今日之事將會寫入書冊

另一交易員Sven Henrich苦中作樂，將負油價與負利率的怪現象打趣，嘲諷在此情況下誰還需要工作?

負利率：按揭公司付款讓我們住在自己家中 負油價：油站付鈔讓我們入油 聯儲局全拯了他們 話說回來，還有誰需要工作

雖然負按揭利率並未在美國出現，但按揭息率確跌至近歷史低位，30年定息按揭低至3.31厘；美國全國車用汽油價格跌穿每加侖2美元，較1年前大跌1美元或逾三成。

當然亦有人對油價戯劇性急跌憂心仲仲，認為不是說笑的時候：

在你拿油價開玩笑前，請緊記這行業僱用了很多、很多美國人，在你說笑之時，他們（和他們的家庭）都在擔驚受怕。

亦有人將油價大跌的矛頭直指向總統特朗普：

特朗普做到了其他總統做不到的事情－－－破壞石油及燃氣行業

責任編輯：劉德斌

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