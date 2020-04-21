【金正恩手術】金正恩神秘長子 成北韓領袖第1順位繼承人

▲ 金正恩與太太李雪主育有3名子女，年約10歲的長子是最名正言順的接班人。

北韓領袖金正恩傳出手術後病危，消息引起轟動，美國政府據報亦關注一旦金正恩身故，由誰繼位。按北韓金氏家族的權力交接史，全部是「子承父業」，故最名正言順的北韓領袖接班人，是金正恩長子。

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金正恩與太太李雪主據報育有3名子女，長子在2010年出生，理應是接班人；次女在2013出生，第3名孩子的性別則未知。他們的確實年紀不詳，外界主要從李雪主久不露面，推斷她懷孕，繼而猜測他們的出生年份。

整個金氏家族成員身份一直神秘，金正恩一家人亦不例外，他的子女從未公開露面，外界對他們所知不多，僅能從金正恩罕有幾次，對外談及子女的片言隻語中，了解相關資訊。

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美國中情局（CIA）前員工Andrew Kim指，2018年美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）到訪北韓，與金正恩會面時，金正恩被問到會否放棄核武，他回答道自己是個父親及丈夫，不想子女一輩子背負核武重擔。

另外，與金正恩有交情的NBA名宿洛文（Dennis Rodman）透露，金正恩次女名主愛（Ju Ae），他形容金正恩是好爸爸（good dad），有美好的家庭（beautiful family）。

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