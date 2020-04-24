北水續吸騰訊平醫 阿里健康遭拋售
股樓投資 19:00 2020/04/24
恒指周五（4月24日）無法重上二萬四關口，收報23831點，跌145點；國指報9656點，跌47點。雖然北水繼續流入港股，惟規模縮減，以淨流入金額計，騰訊控股（00700）仍是北水所愛，淨流入4.18億元。平安好醫生（01833）則有2.68億元淨流入，但股價回調0.54%，報111.2元。
此外，小米集團（01810）及建設銀行（00939），分別有1.71億元及1.29億元淨流入。值得留意得是，國際油價持續波動，惟中國海洋石油（00883）獲北水追棒，淨流入7,100萬元。
|港股通淨買入最多股份（4月24日）
|排名
|股票
|淨流入金額（億元）
|1
|騰訊控股（00700）
|4.18
|2
|平安好醫生（01833）
|2.68
|3
|小米集團（01810）
|1.71
|4
|建設銀行（00939）
|1.29
|5
|中國海洋石油（00883）
|0.71
融創中國（01918）、中芯國際（00981）繼續挨沽，前者跌1.97%；後者跌3.57%。值得留意的是，阿里健康（00241）有見頂回落跡象，股價單日跌6.43%，且遭北水沽售，淨流出1.12億元。
|港股通淨賣入最多股份（4月24日）
|排名
|股票
|淨流出金額（億元）
|1
|中芯國際（00981）
|-2.28
|2
|融創中國（01918）
|-1.43
|3
|阿里健康（00241）
|-1.12
|4
|中興通訊（00763）
|-1.1
|5
|石藥集團（01093）
|-0.47
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撰文 : 柳家平