北水續吸騰訊平醫　阿里健康遭拋售

恒指周五（4月24日）無法重上二萬四關口，收報23831點，跌145點；國指報9656點，跌47點。雖然北水繼續流入港股，惟規模縮減，以淨流入金額計，騰訊控股（00700）仍是北水所愛，淨流入4.18億元。平安好醫生（01833）則有2.68億元淨流入，但股價回調0.54%，報111.2元。

此外，小米集團（01810）及建設銀行（00939），分別有1.71億元及1.29億元淨流入。值得留意得是，國際油價持續波動，惟中國海洋石油（00883）獲北水追棒，淨流入7,100萬元。

港股通淨買入最多股份（4月24日） 排名 股票 淨流入金額（億元） 1 騰訊控股（00700） 4.18 2 平安好醫生（01833） 2.68 3 小米集團（01810） 1.71 4 建設銀行（00939） 1.29 5 中國海洋石油（00883） 0.71

融創中國（01918）、中芯國際（00981）繼續挨沽，前者跌1.97%；後者跌3.57%。值得留意的是，阿里健康（00241）有見頂回落跡象，股價單日跌6.43%，且遭北水沽售，淨流出1.12億元。

港股通淨賣入最多股份（4月24日） 排名 股票 淨流出金額（億元） 1 中芯國際（00981） -2.28 2 融創中國（01918） -1.43 3 阿里健康（00241） -1.12 4 中興通訊（00763） -1.1 5 石藥集團（01093） -0.47

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