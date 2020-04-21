北水續流入騰訊　中芯繼續挨沽

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【無良僱主】932呎豪宅放租以櫥櫃做「工人房」 網民鬧爆：真心坐監好過
紐約五月期油急跌，外圍股市捱沽，恒指今日（4月21日）失守兩萬四關口，收報23793點，跌536點，即約2.2%。雖然恒指下跌，惟北水仍積極買貨，全日淨流入40.4４億元。以淨流入金額計，騰訊控股（00700）最受北水歡迎、中國生物製藥（01177）、平安好醫生（01833）、中國神華（01088）、中國人壽（02628）則緊隨其後。
|港股通淨買入最多股份（4月21日）
|排名
|股票
|淨流入金額（億元）
|1
|騰訊控股（00700）
|9.75
|2
|中國生物製藥（01177）
|5.2
|3
|平安好醫生（01833）
|2.12
|4
|中國神華（01088）
|1.16
|5
|中國人壽（02628）
|1.07
中芯國際（00981）、石藥集團（01093）繼續挨沽 ，前者淨流出約1.05億元，後者流出0.58億元。融創中國（01918）、小米集團（01810）、新東方在線（01797）則緊隨其後。
|
|排名
|股票
|淨流入金額（億元）
|1
|中芯國際（00981）
|-1.05
|2
|石藥集團（01093）
|-0.62
|3
|融創中國（01918）
|-0.58
|4
|小米集團（01810）
|-0.26
|5
|新東方在線（01797）
|-0.24
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