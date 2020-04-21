北水續流入騰訊　中芯繼續挨沽

紐約五月期油急跌，外圍股市捱沽，恒指今日（4月21日）失守兩萬四關口，收報23793點，跌536點，即約2.2%。雖然恒指下跌，惟北水仍積極買貨，全日淨流入40.4４億元。以淨流入金額計，騰訊控股（00700）最受北水歡迎、中國生物製藥（01177）、平安好醫生（01833）、中國神華（01088）、中國人壽（02628）則緊隨其後。

港股通淨買入最多股份（4月21日） 排名 股票 淨流入金額（億元） 1 騰訊控股（00700） 9.75 2 中國生物製藥（01177） 5.2 3 平安好醫生（01833） 2.12 4 中國神華（01088） 1.16 5 中國人壽（02628） 1.07

中芯國際（00981）、石藥集團（01093）繼續挨沽 ，前者淨流出約1.05億元，後者流出0.58億元。融創中國（01918）、小米集團（01810）、新東方在線（01797）則緊隨其後。

港股通淨賣出入最多股份（4月21日） 排名 股票 淨流入金額（億元） 1 中芯國際（00981） -1.05 2 石藥集團（01093） -0.62 3 融創中國（01918） -0.58 4 小米集團（01810） -0.26 5 新東方在線（01797） -0.24

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