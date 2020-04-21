【下一隻股王？】疫症締造機遇　平安好醫生會是下一隻騰訊嗎？

疫症爆發，加上油價災難式下跌，港股近月基本上缺乏方向。與此同時，網上醫療股平安好醫生(01833)自3月疫情高峰期時成功跑出，由當時的55元大升至今日的107元，一個多月間升幅近倍。經過今次疫情，「網上問診」有望成為國民一個新的習慣，從而在全國普及。加上網上醫療產業已升至國家級別層面，市場或會憧憬平安好醫生有力重演騰訊(00700)當年的成功之路，成為另一隻股王。

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當年騰訊以社交媒體QQ起家，同時大力發展網上遊戲，藉兩大業務吸納海量用家，建立護城河。及後智能手機普及，騰訊趁機推出手機社交平台微信，及後逐步發展至電子支付、文學、音樂電影、生活服務等產業，打造一個國民不可或缺的生活圈。騰訊同時藉從上述業務賺得的厚利，再投資於海外新經濟產業，如Supercell, Tesla及環球音樂等，打造了一個每股盈利及股價連年增長的方程式。雖然內地早前延遲審批遊戲，導致長升多時的騰訊從高位回落。然而疫症爆發，居民只有留家娛樂的選擇，使騰訊成為現時環球市場上，少數的免疫股之一。

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平安好醫生和騰訊相似，都是於所屬領域(網上醫療及互聯網)未普及時起步，目前四大業務包括綫上醫療、綫下醫療、藥物銷售及藥廠廣告等。平安好醫生比騰訊更優勝的地方是，背靠內地保險巨頭中國平安(02318)，後者客戶群為其業務提供龐大支持。疫情爆發有助人們對其的認識及接受，網上醫療改革在更多國策投入下料加快進展，該股的長期增長潛力應未全面顯露。雖然集團今日尚未收支平衡，但瑞銀等大行預期這有望於明年實現，價值重估的空間實在不小。

而在行業中，平安好醫生的真正對手只有阿里健康(00241) ，大有空間吃盡互聯網醫療的高增長機遇。有理由相信，一旦好醫生實現盈利，高增長勢頭不會這麼快停止，屆時或是投資者上車的良機。

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