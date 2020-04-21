馬雲、阿里巴巴向世衛送逾1億個口罩等物資

▲ 馬雲再向世衛捐贈醫療物資

阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲旗下的馬雲公益基金會、阿里巴巴公益基金會公布，會向世界衛生組織（WHO）捐贈另一批應急抗疫物資，包括1億個醫用口罩、100萬個N95口罩及100萬份核酸檢測試劑盒。

馬雲在微博表示，這批應急抗疫物資將由世衛組織根據其掌握的疫情發展變化和各地實際情況進行規劃和分配，從而有計劃、高效地援助有物資需求緊張的國家和地區，再次稱：「One World，One Fight（同一世界，一同抗疫）」。

▲ 馬雲在微博貼文講述向世衛捐逾億個口罩。

馬雲公益基金會、阿里巴巴公益基金會早前已向世衛捐出220萬個口罩、2萬套防護服、2萬個護目鏡和50部呼吸器。

自新冠病毒疫情在中國內地和多國爆發，馬雲從早期由外牽線捐贈物資，近期改為向多國捐贈物資。

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馬雲首條Twitter稱捐贈美國的物資已出發 「All the best to our friends in America」

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編輯：麥德銘