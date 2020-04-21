【油價走勢】油價變動為零和遊戲　富瑞：中國或成最大贏家

▲ 原油價格昨晚起崩盤，更曾見負數，震驚環球市場。

原油價格崩盤，更曾見負數，震驚環球市場。究竟這次原油崩盤有甚麼影響？贏輸家又是何方？ 券商富瑞指，本輪油價急瀉中，「中國或成最大贏家」。

富瑞認為原油價格急跌，源於沙特阿拉伯和OPEC+「嚴重錯誤估算」掀起原油價格戰所帶來的後果，形容在疫情擴散拖累石油需求之情況下，再大打價格戰並不明智（ill-advised）。

富瑞相信，原油大插將拖累能源公司的還債能力，特別是MENA（中東和北非）等產油國的信貸及銀行貸款狀況或因而惡化，繼而不利提高國民實際收入。由另一角度來看，隨油價急跌，產油國的財務狀況料轉弱，其國債的主權風險有可能擴大，能源公司信用風險亦將加劇，繼而使上述兩項債券之信貸息差擴闊（意指債價或下跌）。

不過，原油價格崩盤亦非僅一面倒利淡。富瑞指出，中國是世上最大的石油入口國，故可成最大贏家（biggest winner），並稱以粗略的經驗法則計算，如果GDP中的石油入口成本每減低0.5%，內地產出將提高0.25%。

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