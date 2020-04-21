【疫市營商】LEGO逆市開分店　4月29日進駐屯門市廣場

▲ 香港第5間LEGO認證專門店即將進駐新界西，將於4月29日於屯門市廣場開業。（LEGO提供圖片）

疫情下不少零售店結業，香港樂高(LEGO)卻加開分店。凱知樂宣布，旗下香港第5間LEGO認證專門店即將進駐新界西，將於4月29日於屯門市廣場開業。集團更首次與THE GULU合作，於4月29日至5月1日期間推出預約到店服務，讓顧客預先計劃合適行程。

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屯門市廣場店總面積達2,400平方呎，除了專門店的獨家產品及開幕限定禮品外，更打造獨有的香港標誌性打卡熱點，為區內帶來樂高互動體驗及購物禮遇。此外，顧客只需經由THE GULU手機應用程式選擇計劃到店之時段，獲確認頁面後於到店時將其展示給樂高大使，便可額外獲得禮品及感受新購物體驗。

疫情下店員會在顧客進店前量度體溫及提供酒精搓手液，亦會密切監察店內人流，配合預約到店服務，對店內顧客作出人流管制。

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凱知樂主席兼行政總裁李澄曜表示，集團的香港業務仍然表現穩健，對前景亦審慎樂觀，未來計劃繼續開拓不同的電子商貿平台，深入了解顧客的購物模式，以滿足不同的需求，提升產品銷售，以達致渠道多樣化，並進一步擴大客戶群。

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責任編輯：朱悅瀅

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