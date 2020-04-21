【魔笛吹奏】現金流高於3間同業總和　大摩話呢隻收息股可抗衰退

國際油價史詩式大跌，經濟衰退似乎逐漸來臨。大摩繼昨日唱好騰訊控股(00700)後，今日再唱好另一隻藍籌中電控股（00002）。該行看好中電業務在經濟衰退期，可展現防守性。

大摩指出，中電的防守性資產使其未來提高派息的空間最大，因此將中電評級由「與大市同步」，上調至「增持」，並上調目標價12%至95元，以反映管制計劃協議相關的電力業務將帶來穩健的盈利及派息前景好的預期。

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大摩又認為，中電資產回報有吸引力，公司的經營現金流約為220億元，屬香港公用事業股中最高，幾乎是港燈（02638）、長江基建（01038）及電能實業（00006）等公司的總和，惟中電的企業價值僅是這群公司總和的68%，股價似乎落後。

大摩把中電評級上調至「增持」，目標價上調11.8%至95元，較現價有17%的潛在上升空間 。

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