國際油價急瀉　揸車入油唔覺平　竟與土地問題有關

多項利淡因素夾擊油市，國際油價連番急瀉，紐約5月期油更暴瀉至負數，為史上首見。話雖如此，本地車用燃油價格仍然高企。對車主來說，這現象早已見慣，更惹起社會爭議。及至2017年，競爭事務委員會發表《香港車用燃油市場研究報告》，分析本地車用燃油價格高企的問題，而其一因素竟與土地有關。

報告指：「香港地少人多，在理想地段可供零售燃油的土地不多，因此難免需要付出一定的費用。說到底，『燃油零售』必須與其他土地用途包括住宅及商業發展等爭奪土地。這些因素均會導致燃油零售價高企。」事實上，若據地政總署資料，近年油站地價明顯上升。

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當然，除了土地，亦有其他因素影響本地車用燃油價格。至於油公司有否「合謀定價」，競爭事務委員會認為，單憑油價偏高、售價相近，不能確定油公司之間是競爭，還是協調定價。

事實上，即使紐約期油及布蘭特期油價格急跌，也不會大幅影響本地車用燃油價格。政府曾解釋說，由於本港沒有原油提煉設施，出售的車用燃油屬進口成品油，而非原油。國際原油價格與無鉛汽油及柴油的價格變動並不相同，所以如要比較國際油價及本地燃油價格，以新加坡離岸價以及油公司的石油產品進口價作為參考比較適合。

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