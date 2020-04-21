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【人造肉】星巴克內地推人造肉套餐　肯德基人造肉炸雞¥1.99五塊

股樓投資 15:59 2020/04/21

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肯德基周一（20日）推出「植培黃金雞塊」，每5塊售價1.99元人民幣，不過僅限於上海、廣州和深圳3間特定分店率先體驗。肯德基稱，周一首批體驗預售券發售後，就在肯德基APP上被搶購一空。受消息提振，內地人造肉概念股提升，肯德基豌豆蛋白供貨商雙塔食品周一漲停。

根據肯德基推廣海報，「植培黃金雞塊」主要以大豆蛋白、小麥蛋白和豌豆蛋白為原料，不含膽固醇，口感接近肉類。在公測階段售價1.99人民幣/5塊，目前只接受用戶預購（每個ID限購2份），預定成功的消費者可在4月28日至30日，在上海、廣州和深圳三地特定的肯德基餐廳購買到。

星巴克夥牌Beyond Meat

除了麥當勞外，連鎖咖啡店星巴克亦表示，將會與美國人造肉公司Beyond Meat合作，在中國推出人造肉套餐。星巴克則表示，將於本周在中國推出一份新的人造肉午餐菜單。

隨著內地疫情逐漸受控，目前星巴克在內地的大部分門店已重新開放，並計劃推出一系列新的植物食品與飲品，以吸引更多對此類產品好奇及環保意識較強的顧客。除人造肉食品外，星巴克亦計劃推出使用燕麥奶的不含乳拿鐵。

什麼是人造肉？

俗稱為「人造肉」的仿生肉一般分為兩種：一種是利用大豆蛋白製成的植物肉，另一種則是透過動物幹細胞培育而成的試管肉。由於後者生產成本太高，目前市場上所指的人造肉主要是前者。

中國長期以來就有食用豬肉的傳統習慣，去年受到「非洲豬瘟」困擾，內地豬價飆升，人造肉自然成為市場關注話題，早於去年漢堡王、肯德基等連鎖餐飲品牌就相繼推出了人造肉漢堡等食品，美國兩家主要的人造肉公司「不可能食品」（Impossible Foods）、及「超越肉類」（Beyond Meat）亦宣佈了進軍中國的計劃。

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撰文 : 國際組

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