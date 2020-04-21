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【英國疫情】或再封城3個月 約翰遜憂第二波疫情

環球政治 14:55 2020/04/21

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英國文化大臣指，英國首相約翰遜憂慮疫情會有第二波爆發，不願提早解除封城令，甚至有機會再封城3個月。

英國的新冠肺炎疫情仍然嚴峻，增至超過12.6萬人確診，死亡病例逾1.6萬宗。英國早前宣布延長封城令3周，但英國文化大臣指，英國首相約翰遜憂慮疫情會有第二波爆發，不願提早解除封城令，甚至有機會再封城3個月。

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文化大臣杜永敦（Oliver Dowden）周一（20日）接受電台訪問，表示約翰遜（Boris Johnson）擔心過早解除封城令，英國的確診數字或第二次飆升。杜永敦被問及政府會否於下月初解除封城令，他指約翰遜一開始已預期疫情高峰仍持續3個月，又指目前情況與約翰遜預期相符，暗示未必於下月初解除封城令。

約翰遜的發言人周一證實，政府目前首要任務為避免出現第二波疫情高峰，指如該國疫情傳播速度增長得太快，疫情或再次呈指數增長。

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但英媒報道，約翰遜上周五會見目前代理首相日常職務的外交大臣藍韜文（Dominic Raab），報道指英國内閣各人在何時解封方面有分歧。

《倫敦時報》報道指，財相辛偉誠（Rishi Sunak）和內閣事務大臣高文浩（Michael Gove）均屬鷹派，希望加快解封以減低失業人數。而《泰晤士報》指，英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）及約翰遜顧問卡明斯（Dominic Cummings）則支持約翰遜。

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