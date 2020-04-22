【港府新高官】許正宇接任財庫局局長　劉怡翔離任（高官變動一覽）

▲ 香港政界大換班，傳許正宇接替劉怡翔任財庫局局長。

港府問責高官地震，劉怡翔將離任，現年43歲的許正宇接任財庫局局長。許正宇去年才加入金發局，為該局首位行政總監，他以往曾任港交所 （00388） 董事總經理，有份參與互聯互通工作。離開交易所後，許正宇加入新世界負責制定大灣區業務策略及推動業務生態圈的發展。

政途方面，許正宇去年成為民建聯中委，也是已故民政事務局前副局長許曉暉胞弟。

許正宇畢業於英國牛津大學哲學、政治及經濟（PPE）榮譽學士與碩士。許正宇曾為政務官，擔任前經濟發展及勞工局助理秘書長、駐京辦政務主任等。

其他高官變動包括：

曾國衞接替聶德權任政制及內地事務局局長

聶德權接替羅智光任公務員事務局局長

徐英偉接替劉江華任民政事務局局長

薛永恒接替楊偉雄任創新及科技局局長

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▲ 許正宇(圖右)去年加入金發局，圖左為金發局主席李律仁。

劉怡翔退休加入港府 問責官員最年長

劉怡翔於2017年從離開政府的陳家強，接任財庫局局長，本周將年滿70歲的劉怡翔為本屆港府問責官員中最為年長。

劉怡翔政務官（AO）出身，1993年金管局成立後就轉任該局，2004年起出任按揭證券公司總裁，至2012年退休。2013年，劉怡翔接替離開港府、現任證監會副行政總裁梁鳳儀，就任財庫局副局長，2017年再獲委任為當局局長。

自互聯互通開通，香港金融體系近年大致穩定，大幅改革或政治突破不多。劉怡翔上任財庫局局長後相對其他政策局局長低調，近年主要工作除了日常金融政策監督，也負責大灣區金融合作、三隧分流以至近月港府採購口罩工作。

劉怡翔加入政府後，2016年時被指2010年在金管局旗下任職按揭證券公司總裁時，於公布收緊按揭成數9天前購置兩個住宅單位，有利益衝突之嫌。其後，外匯基金諮詢委員會轄下管治委員會調查後指出，劉怡翔並不參與制訂金管局的收緊措施，買樓一事亦不涉及利益衝突。

疫情期間，香港金融體系依然如常暢順運作，但劉怡翔出席立法會時鬧出小風波，未有留心議員提問上市公司核數工作受疫情影響，回答了關於口罩供應的情況，被部分議員斥「發夢」。

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消息：特區班子地震 劉江華、羅智光出局 勞福局副局長徐英偉料任民政事務局局長