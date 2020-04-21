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微軟文檔Rewrite功能　增句子寫作建議

科技 16:42 2020/04/21

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微軟日前宣布升級Rewrite功能，新增句子寫作建議！用戶用Word寫作時，就更加事半功倍了。

微軟（Microsoft）在去年Build開發者大會首次展示Microsoft Word中的Rewrite功能，在用戶寫作時提供短語建議。Microsoft日前更宣布升級Rewrite功能﹐新增句子寫作建議！用戶用Word寫作時，就更加事半功倍了。

在Microsoft Word的Rewrite功能下，會有不同類型的建議如：提升流暢度、更簡潔措辭、提供同義詞建議等。該新功能目前已向Microsoft 365網頁版的訂閱用戶開放，但目前僅支援英語。

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微軟（Microsoft）在去年Build開發者大會首次展示Microsoft Word中的Rewrite功能，可提供短語建議。（官網圖片）

是次的Rewrite功能升級，主要是微軟的神經網絡機器學習模型，已經過數百萬句子的分析訓練而得出的智能效果。用戶要啟用該功能，可以按以下步驟：選擇句子>點擊右鍵>在選項中找「重寫建議」（Rewrite Suggestions）。結果會顯示上述提及的各類建議。

選擇句子>點擊右鍵>在選項中找「Rewrite Suggestions」（官網圖片）

其句子寫作建議會有不同類型如：提升流暢度、更簡潔措辭、提供同義詞建議等。（官網圖片）

是次的Rewrite功能升級，主要是由於微軟的神經網絡機器學習模型，已經過數百萬句子的訓練。

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責任編輯：張寶燕

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