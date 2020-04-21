【科技抗疫】美初創為前線醫護度身定制　研強效防護眼鏡

▲ 專門製作3D打印眼鏡的美國初創Fitz Frames，利用自家製作眼鏡技術，為前線醫護人員製作一款特殊防護眼鏡。

新冠肺炎疫情仍未止息，前線醫護人員對抗疫保護裝備需求不斷，日前已有不少科企相繼提供抗疫物資援助。其中一專門製作3D打印眼鏡的美國初創Fitz Frames，就利用自家製作眼鏡技術，為前線醫護人員製作一款特殊防護眼鏡，冀提供足夠遮蓋力，並願意為每位申請的醫護人員免費提供一副特殊防護眼鏡。

該初創表示，特殊防護眼鏡「Fitz Protect」的鏡架都可度身定制，以配合佩戴者的面部輪廓，從而增強裝置的覆蓋範圍。並能夠防止任何液體、飛沫誤入眼睛。

＞＞＞【科技抗疫】初創研空氣淨化器 10分鐘消滅逾8成冠狀病毒

＞＞＞【科技抗疫】Facebook推出美疫症預測地圖 助民眾了解肺炎傳播情況

＞＞＞【科技抗疫】微軟推「Plasmabot」機械人 招募康復人士捐血治療患者

該特殊防護眼鏡基於Fitz Frames已有的眼鏡而改造，醫護人員可以透過其專屬的iOS應用程式，自行選擇貼合臉型、符合個人特色的眼鏡框等。該應用程式允許虛擬試戴，並提供毫米級的精確測量值。

Fitz Frames的首席行政總裁Gabriel Schlumberger表示，已經有近3,000名醫護人員報名申請獲取該特殊防護眼鏡，目前該團隊正努力擴大生產應對需求。

責任編輯：張寶燕