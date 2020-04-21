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香港油價不跌　港府：成品油與原油屬不同產品 走勢不一致

金融經濟 14:21 2020/04/21

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國際油價持續低迷，不過即使紐約期油價格屢創新低，本港車用燃油價格亦未必能完全跟貼跌幅。消委會數據顯示，目前普通級汽油在扣除折扣及除稅後的淨價格，介乎每公升9.68至7.58元，較今年初時下跌12.6%至17.42%。反映本地燃油價格降幅明顯遠少於原油價格跌幅。

香港車用燃油的零售價，一向是個別油公司按商業運作原則和本身的運作成本而釐定。不過，政府亦會監察本地車用燃油零售價及國際油價走勢，敦促油公司適時調整零售燃油價格。

相關文章：【油價走勢】拆解石油ETF 3175及3097跌幅大不同　原來關轉倉安排事！

政府油價參考指標為星離岸價及油公司進口價

值得注意的是，政府的油價參考指標是以新加坡離岸價（即普氏平均價）以及油公司的石油產品進口價。

港府解釋指，成品油與原油是不同的產品，走勢未必一致。本地油公司一般每月進口車用燃油1至3次，而油公司大約會維持約30日的存貨。根據油公司過去進口燃油的頻率數據分析，現時正在出售的燃油，其實質進口成本價大致是過去數星期的平均進口價。

政府表示，本地零售價格的走勢，大致跟前一個月的平均進口價的升降相近。而消委會數據則顯示，年初至2月底，每月進口平均價維持在大約4元水平，沒有明顯變化。

相關文章：【香港油價】油價暴瀉　香港汽油何時減價？車主能否受惠？

記者：侯景成

香港股票 屢創新低 消委會 零售 紐約期油 香港 石油

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