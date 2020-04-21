【油價負數懶人包】寧願貼錢也不要 因為再無地方放

▲ 【油價負數懶人包】紐約期油價格史無前例跌至負數 寧願貼錢也不要 只因再無地方放

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，經濟不景百業蕭條，國際油價更史無前例陷入負數。油價負數雖然不是你去油站加油有錢收，但石油期貨價格跌至負數同樣震撼。油價負數，石油期貨市場寧願貼錢也不要貨，反映石油供應極度過剩，儲存庫已經爆滿，令大家都不想再接貨。

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油價發生了甚麼？

紐約期油價格史上首次陷入負數，周一（20日）低見每桶負40.32美元，意味期貨持有人願意每桶貼錢40美元，也要讓手上票據轉手。

紐約期油周一收市報負37.63美元，較上周五收市18.27水平低超過3倍。

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油價負數為何會出現？

物價下跌都反映供過於求，跌至負數則代表供應極度過剩，擁有反而變成負累。

石油期貨是在指定時間內，以特定價格買入原油的工具。石油期貨市場玩家固然有航空公司、煉油廠等真正需要買入原油的機構，但其他都是以買賣期貨圖利的炒家。

現時全球石油需求大跌，航運、煉油業油庫料早已爆滿，使期貨市場實際買入石油的人少之又少。持有期貨票據者於是寧願貼錢轉售，也好過自己買入石油，再另外付出巨大儲存成本。

5月交貨的期油合約都在周二（21日）到期，期貨市場玩家在期限前面臨巨大出售壓力，解釋了油價為何周一跌至負數。

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石油供應為何會如此過剩？

兩大原因。一是疫情，二是產油國價格戰。

新冠肺炎全球大流行，多國封城禁足，經濟陷入癱瘓狀態，航空公司停飛，工廠暫停生產，都使得石油及煉油產品需求大減。

與此同時，產油大國俄羅斯，早前更與石油輸出國組織（OPEC）龍頭沙特阿拉伯爆發價格戰，雙方都馬力全開泵油，令石油市場供應達到破紀錄水平。

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不是有減產協議嗎？

是的，但這也於事無補。油組、俄羅斯、美國等多方雖然同意整體減產約10%，但幅度無疑遠不足以抵銷疫情帶來的史無前例需求受壓。

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油價暴跌對消費者有何影響？

美國汽油價格近月連日下跌，降至每加侖約1.8美元水平，一年間便宜了超過1美元。香港則因為市場和油站成本等因素，油價加快減慢，影響沒有其他地方顯著。

油價下跌預料亦有利航空公司機票割價吸客，但旅行需求回升前提還是疫情首先要受控。

此外，石油工業產品及副產品滲入各業生產和民眾生活，油價暴跌會有很多平時難以察覺的影響，並非單純物價下跌般簡單。

例如，汽水中的二氧化碳，主要來自煉油廠提煉乙醇得出的副產品。不少煉油廠因目前經濟環境停工下，二氧化碳供應也變得緊張，可能連累汽水生產。

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