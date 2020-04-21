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【北韓政局】金正恩傳手術後命危　如不幸離世　誰會繼任？

環球政經 14:52 2020/04/21

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有傳北韓領導人金正恩在接受心血管手術後命危，現在正在搶救中，美國國家安全會議與國家情報總監辦公室未有回應消息，CNN也向中央情報局與國務院尋求回應，南韓青瓦台則指正密必留意事件。

假如金正恩不幸病逝，最有可能會是誰繼任？有不少韓國媒體正在推測，金正恩胞妹金與正，或會是金正恩的繼任人，據南韓《韓國經濟日報》（Korea Economic Daily）指，在金正恩傳出病危的消息後，金與正的名字開始被各界提起，相信她有最大機會成為金正恩的繼任人。

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報道指，金與正被視為繼承金日成和金正日的正統「白頭山血統」，金與正曾與金正恩一起在瑞士留學數年，兩人有深厚的感情和信賴，例如在金正恩執政後，爲了鞏固地位而進行肅清工作，金與正亦有份參與，而金與正亦曾在2018年3月，出現在外交的舞台，當時她以「金正恩特使」身份訪問南韓。金與正其後亦當選朝鮮勞動黨中央政治局候補委員，鞏固了勞動黨「二號人物」的地位，金與正亦是最年輕的政治局成員。

金與正被視為繼承金正恩的人選。

南韓《東亞日報》亦分析指，金與正會是金正恩的繼任人，因她一直被視為輔助金正恩的角色。報道亦指，金與正甚至在近日的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情上，可能亦有份參與某些決策。不過，韓媒均相信，金與正為女性這一部分會是她執政上的弱點，亦是她能否被接納為北韓領導人的關鍵之一。

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撰文 : 黎以芳

手術 外交 政治 經濟 金正恩 金與正 南韓 北韓 冠狀病毒 新冠肺炎疫情

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