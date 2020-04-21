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【金正恩手術】家族有心臟病史 金正恩患病難避免？

環球社會熱點 14:11 2020/04/21

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【金正恩手術】空穴來風？金正恩家族有心臟病史

美國有線新聞網絡（CNN）報道指，北韓領袖金正恩接受心血管手術後命危，惟南韓政府指無跡象顯示金正恩病危。不過，金正恩今次已非首次傳出有健康問題，韓媒引述專家指，金正恩祖父金日成、父親金正日都是死於心臟病，加上金正恩的自身習慣，金正恩難以避免患上心血管疾病。

南韓媒體《Daily NK》早前報道指，現年36歲的金正恩因過度吸煙、肥胖和過勞，在4月12日於香山郡金剛山一間醫院接受心血管手術，目前正在金剛山度假區休養治療。南韓政府其後指，無跡象顯示金正恩病危。

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《朝鮮日報》報道則指，金氏家族大多都有心臟病史，加上金正恩身型肥胖、愛吸煙、過勞等，這都是引發心血管疾病的因素。

報道指，金正恩的父親金正日於2011年12月17日去世，北韓官方指金正日死因是急性心肌梗塞，引發心臟休克。而金正恩的祖父死因同為心肌梗塞。

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高齡、吸煙、糖尿病、高血壓、肥胖、壓力、運動不足等均是可能導致心肌梗塞的原因。金正日生前因爲吸煙，而患上糖尿病和高血壓等疾病。

朝鮮日報引述有專家認為，根據以上種種因素，金正恩難以避免患上心血管疾病。

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