限聚令及餐飲業規管延長　撤銷食肆坐滿不超過五成要求

行政長官林鄭月娥出席行政會議前表示，現時並非鬆懈的時候，並宣布延長原在本月23日午夜屆滿的加強社交距離的措施，包括限聚令及餐飲業規管措施14天，美容院及按摩院等場所亦繼續關閉，至下月7日。

此外，政府於今日刊憲發出最新指示，包括撤銷要求餐飲處所內不得超過5成，以及延長所有其他就餐飲業務、表列處所及禁止羣組聚集，由4月24日凌晨零時起生效至5月7日。

食肆內桌子之間最少有 1.5 米距離或有效的隔板；不得有多於 4 人同坐一桌；除飲食外須一直佩戴口罩；量度體溫，以及提供消毒潔手液。此外，純粹或主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類，供人就地享用的處所（一般稱為酒吧或酒館），都必須關閉。

以下場所仍須關閉： 遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、「派對房間」、夜店或夜總會、卡拉OK 場所、麻將天九耍樂處所、美容院、按摩院

任何人參加受禁羣組聚集、組織受禁羣組聚集，或擁有、控制或營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集，均屬犯罪，最高可被罰款25,000元及監禁六個月。參加受禁羣組聚集的人，可藉繳付定額罰款2,000元，解除因該罪行而須負的法律責任。

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