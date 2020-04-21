【5G手機】疫情影響銷情　三星Galaxy S20出貨量僅上代60%

▲ 三星（Samsung）5G手機Galaxy S20系列目前在南韓當地銷量，僅是上一代S10系列的60%。

5G網絡技術去年已登場，多間電話廠商都相繼推出5G產品。不過受到新冠肺炎疫情影響，智能手機出貨量均比預期下跌，而三星（Samsung）5G手機Galaxy S20系列同樣受到衝擊，有市場調查機構發現，Galaxy S20系列目前在南韓當地銷量，僅是上一代S10系列的60%。

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據韓聯社報道指，市場調查機構Strategy Analytics統計資料顯示，三星2019年第一季智能手機出貨量為7200萬部，但2020年第一季僅得6000萬部，下滑20%。而全新5G手機Galaxy S20系列在南韓的銷量，僅能達到上一代S10系列的60%。

為挽救銷量，三星開始推出較便宜的中低階手機，例如近日面世的Galaxy A71及Galaxy A51 5G手機；蘋果亦不遑多讓，推出中階手機iPhone SE 2020。雖然各大廠商都開始出招挽回銷量，不過Strategy Analytics資料提到，預計今年智能手機的出貨量，依然會受到疫情爆發影響，因此由早前預計的13億部，下調到10億部。

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責任編輯：曾曉汶

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