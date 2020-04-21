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印度擬限中資疫情期間併購　香港同一對待

金融經濟 13:52 2020/04/21

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印度限制中資在當地投資，外電引述消息指會對香港投資有同等限制。

全球新冠肺炎疫情大流行，中國內地雖逐步回復正常，但境外經濟未恢復，對華經濟、政治政策也屢傳收緊。路透引述印度消息指，印度政府傳收緊外資在疫情期間在當地併購，主要針對中資企業，並且會把香港同一對待。

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印度於上周六稱，會在疫情期間限制「與印度有很大片邊界連接的國家」在當地投機性收購，但未有交代詳情。

路透社報道，有關限制料主要針對中資機構，但不少法律、投資和商界都對限制會否同樣適用香港。報道引述兩名印度政府消息人士稱，政策是以較廣泛的定義來演繹，不會細分來自中國或香港市場投資，內地和香港機構會同一待遇。

該名不具名消息人士指：「香港如何投資是常識來的，這和來自中國的投資沒有什麼不同。」印度政府數據顯示，自2000年至19年，中國在印度累計投資約23億美元，來自香港的投資就累計達42億美元。

中國駐印度大使館周一（20日）發聲明指，印度有關做法有違自由和公平貿易，辯護：「中國投資推動印度產業發展」。中方又指，中國累計在當地投資80億美元，數據與印度政府資料有所不同。

相關文章：

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編輯：麥德銘

經濟 政治 香港 收購 中國 印度 新冠肺炎疫情

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